Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, attivati inizialmente in codice rosso, nel pomeriggio sull’autostrada A9 per un bus con targa macedone che viaggiava in direzione Svizzera. Il mezzo, attorno alle 17, ha perso il rimorchio dei bagagli che si sono riversati sull’asfalto all’altezza dello svincolo di Monte Olimpino bloccando completamente il traffico. Le persone a bordo del bus sono state fatte scendere. Da quanto è emerso per due ragazze, di 14 e 17 anni, si è reso necessario l’intervento dei medici per lo spavento conseguente all’evento. Per le operazioni di messa in sicurezza l’uscita di Monte Olimpino è rimasta chiusa ai mezzi provenienti da Lainate, il traffico ha subito pesanti ripercussioni con la coda che ha raggiunto i 3 chilometri.