«Anche quest’anno – in occasione delle celebrazioni per la solennità di Maria Assunta in cielo, patrona della nostra Cattedrale – viene proposta l’iniziativa del Firmamento musicale, promossa dal Capitolo del Duomo di Como, in collaborazione con l’Associazione Musicale Amici dell’Organo di Breccia». A spiegarlo è don Nicholas Negrini, Maestro di Cappella del Duomo. Il percorso del Firmamento, iniziato due giorni fa proseguirà fino al 14 agosto, «si arricchisce di una novità: suoni, immagini, parole e musica, echeggeranno non solo sotto le volte illuminante della Cattedrale – aggiunge il sacerdote – ma anche nell’antica basilica di San Carpoforo e nella prepositurale di San Cassiano a Breccia». Il titolo scelto per il Firmamento musicale 2024 è “Sul tuo capo, una corona di dodici stelle”.

Durante tutta la Novena, fino al 14 agosto, in preparazione alla solennità dell’Assunta, al mattino, alle ore 9.30, prevista la preghiera del Rosario (meditato); alle 10.00, la celebrazione della Santa Messa, a seguire la processione all’altare dell’Assunta. Il 15 agosto, l’orario delle Messe sarà quello festivo: alle 9.30 è prevista la recita dell’Ora Media; alle 10.00 il solenne pontificale presieduto dal Vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni.

Per il percorso del Firmamento, in Cattedrale, oltre alle serate in cui risuoneranno i monumentali organi Balbiani (oltre 6500 canne), con concerti solistici o accompagnati da strumenti, verrà proposto un appuntamento alla scoperta dei “tesori” artistici del Duomo: armonia inscritta nell’arte, con accompagnamento musicale e lettura di alcuni testi.

Gli appuntamenti “esterni” alla Cattedrale saranno: sabato 10 agosto nella basilica di San Carpoforo e il 13 agosto nella chiesa di San Cassiano a Breccia.