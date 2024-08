Via Napoleona, via Varesina, via Canturina e via Pasquale Paoli. Sono le quattro vie dove saranno installati gli autovelox. Si tratta di strade altamente trafficate e sulle quali si registra un tasso di incidentalità più alto rispetto alle altre.

A fine agosto arriverà il via libera all’installazione dei nuovi apparecchi per il rilevamento della velocità sulle strade cittadine. Parola del prefetto di Como, Andrea Polichetti, che spiega: “La fase finale dell’istruttoria per l’autorizzazione all’installazione degli autovelox sul territorio comunale sarà completata ad agosto. Prima dell’inizio del mio nuovo incarico a Brescia, il 1°settembre, la partita sarà chiusa”. Nei giorni scorsi era arrivato sul tavolo della Prefettura il parere aggiornato alla nuova normativa dalla polizia stradale, che ha esaminato il progetto di Palazzo Cernezzi. Il dossier era già stato valutato positivamente e mancavano gli ultimi accertamenti per verificare il rispetto anche delle nuove norme previste dal decreto Salvini.

Ora l’ultimo tassello per il via libera definitivo, ossia l’autorizzazione della Prefettura al Comune di Como per installare gli autovelox. Nel piano aggiornato, come riferito ancora dal prefetto Polichetti, le vie interessate dal provvedimento sono quattro, e non più sei come inizialmente ipotizzato. Si tratta – come detto – di via Napoleona, via Varesina, via Canturina e via Pasquale Paoli. Su queste quattro vie saranno infatti installati gli autovelox.

L’ultima parola – come detto – ora toccherà alla prefettura, dopo le ultime riunioni dare il definitivo via libera all’installazione dei nuovi autovelox a Como, ma sembra, dalle parole del prefetto, che si tratti soltanto degli ultimi passaggi burocratici. Si attende la fine del mese per il via libera definitivo, poi sarà l’amministrazione a occuparsi del progetto.