Nella giornata di ieri la polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli mirati nei esercizi commerciali di via Anzani e piazza della Tessitrice a Como, nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio.

L’operazione ha portato all’identificazione di 18 persone, sia italiani che stranieri. Dieci di queste sono risultate già note alle forze dell’ordine.

In particolare, in un centro scommesse di piazza della Tessitrice, è stato identificato un 17enne nordafricano, sorpreso a giocare davanti a un apparecchio VLT. Al momento del controllo, il minorenne è stato trovato in possesso di un involucro di hashish.

Nel corso dei controlli la polizia è intervenuta anche di una sala slot di via Anzani e in un tabacchi dove sono state identificate alcune persone già note per reati precedenti.

All’esito dell’attività svolta dall’ufficio immigrazione, due cittadini peruviani non avendo i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno sono stati accompagnati all’aeroporto di Malpensa per essere imbarcati su un volo diretto verso il loro paese d’origine.