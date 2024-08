F.C. Como Women comunica che Stefano Sottili ricoprirà il ruolo di guida tecnica della prima squadra.

Per il tecnico di Figline Valdarno, classe 1969 ed ex calciatore con più di 500 presenze nel calcio professionistico, si tratta di una nuova e grande sfida nel calcio femminile.

Sottili ha alle spalle una lunga carriera da calciatore professionista in serie A con l’Atalanta e con il Bologna in serie B, vantando inoltre due convocazioni nella nazionale Under-21 di Cesare Maldini. Ha vestito la maglia dello Spezia in serie C per quattro stagioni, collezionando più di 100 presenze e sfiorando la promozione in B contro il Como nella stagione 2000/2001, la sua ultima con la maglia dei Liguri. Chiude la sua carriera da calciatore in D nel 2008 con la Sarzanese, squadra con cui nello stesso anno inizia il suo percorso da allenatore che vanta panchine come Venezia, Carrarese, Varese e Feralpisalò. Nel suo palmarès da allenatore spiccano le promozioni in C1 ottenute con il Carpi nella stagione 2010/2011 e con il Venezia nella stagione 2012/2013.

Foto: ComoWomen

Queste le prime parole di Stefano Sottili da allenatore del F.C. Como Women : “C’è tanta curiosità per questo nuovo progetto nel calcio femminile, dove ho trovato grande partecipazione e grande disponibilità ad ascoltare e nel volersi migliorare da parte di tutto lo staff, la società e le ragazze. Mi aspetto una grande crescita di tutto l’ambiente per cui mi metto totalmente a disposizione”.

“Stefano Sottili è la persona giusta al momento giusto” ha dichiarato il DS Miro Keci. “Ha un’esperienza incredibile sia da giocatore che da allenatore. È molto bravo nella gestione del gruppo, avevamo bisogno di una figura come lui”.

Sottili si affiderà a uno staff di esperienza internazionale, formato da Rosa Lappi-Seppala, allenatrice in seconda, dai preparatori atletici Mario Familiari e Nikola Dakaj, dal preparatore dei portieri Stefano Grilli, dal responsabile scouting Salvatore Piccolo, dal team manager Roberto Zambon e dal match analyst Riccardo Moro.

L’esordio sulla panchina del Como Women oggi nella partita in programma contro la Roma, la prima delle tre amichevoli della pre-season in cui la squadra affronterà il Sassuolo e la Fiorentina, rispettivamente il 17 e il 23 agosto.