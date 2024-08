Fine settimana da bollino nero, il secondo di agosto che apre la settimana di ferragosto e coincide con il boom di partenze dei vacanzieri verso le località di villeggiatura. Per questa mattina da giorni Anas aveva annunciato le criticità.

Traffico intenso fin dalle prime ore lungo le principali arterie della Lombardia e di tutta Italia. Anche sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava in mattinata code alla barriera di Como Grandate per traffico intenso e una coda che è proseguita per tutto il giorno in serata, tra Como centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera. E in Svizzera non è andata meglio.

Ai vacanzieri si aggiunge anche chi si concede soltanto un weekend o una gita fuori porta in giornata.