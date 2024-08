La polizia ha denunciato una 36enne di Verbania per furto e ricettazione. La donna è accusata di aver rubato, nel giugno scorso, una bicicletta elettrica parcheggiata vicino ad un negozio a Cassina Rizzardi, lasciando sul posto un’altra due ruote in cattive condizione e sulla cui provenienza sono in corso approfondimenti.

Dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza la squadra mobile l’ha individuata, scoprendo che nel frattempo, aveva tentato di compiere altri furti in alcuni negozi di Bulgarograsso.

La 36enne è stata fermata ieri e, al momento dell’identificazione, è stata trovata in possesso di un’altra bicicletta, che un passante ha riconosciuto, dichiarando di averne subito il furto la notte precedente. La donna è stata quindi denunciata sia per il per il furto di giugno, mezzo del valore superiore ai 2.000 euro, sia per la ricettazione della bici con cui è stata fermata.