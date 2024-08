Ricercato in tutta Europa è stato trovato dalla polizia in un albergo in città.

Ieri pomeriggio, gli agenti hanno arrestato un 23enne di origine albanese ricercato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E destinatario di un mandato di arresto europeo, deve scontare una pena di 15 anni.

Le autorità sono state allertate grazie a una segnalazione ricevuta tramite il sistema alloggiati, che prevede che i gestori delle strutture ricettive comunichino le presenze degli ospiti, che indicava la presenza dell’uomo in un albergo di Como. Al loro arrivo però i poliziotti delle Volanti non lo hanno trovato nella struttura e hanno quindi avviato una serie di perlustrazioni in camera e poi in città, sia in auto che in moto. Dopo alcune ore il 23enne è stato rintracciato in viale Geno, mentre stava facendo un giro turistico.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.