Regione Lombardia finanzia con 3 milioni per ciascuna provincia coinvolta (Como, Varese e Brescia), l’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo ‘Interventi Emblematici Maggiori’ per l’anno 2024. A queste risorse regionali, 9 milioni complessivi, si aggiungono fondi per 5 milioni per ciascuna provincia da parte di Fondazione Cariplo.

“Si tratta di un importante finanziamento – spiega l’assessore a Enti locali e Programmazione negoziata, Massimo Sertori – per progetti presentati da soggetti non profit, pubblici o privati, caratterizzati dalla capacità di realizzare interventi significativi per le comunità locali in settori riconducibili agli ambiti culturali, ambientali, dei servizi alla persona, della ricerca scientifica e tecnologica. Regione anche quest’anno – conclude Sertori – rinnova la compartecipazione a questa iniziativa, alla quale aderisce fin dal 2014. I progetti che verranno finanziati sono volti a risolvere sigenze specifiche di un territorio, sperimentano politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale e scientifico”.