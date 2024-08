Un 25enne e un 21enne italiani e un 22enne marocchino, tutti residenti in provincia di Como, sono stati arrestati dalla polizia a Lugano dopo a una lite avvenuta poco prima delle 5.30, nella notte tra sabato e domenica, in zona stazione, culminata in un’aggressione. Ferito un 32enne italiano, residente in provincia di Como.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause, la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto. Le ipotesi di reato sono quelle di aggressione e tentate lesioni gravi. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.