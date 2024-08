Chiude in anticipo, come annunciato nelle scorse settimane, il cantiere di via Borgo Vico nuova a Como gestito da LeReti. La strada, che durante i lavori è stata percorribile a senso unico in direzione Cernobbio con inevitabili ripercussioni sul traffico, dovrebbe essere riaperta in serata.

“Abbiamo rispettato i tempi, anzi abbiamo addirittura anticipato l’ultimazione delle opere – commenta l’amministratore delegato del gruppo Acinque, Stefano Cetti – Lo avevamo promesso alla città: avremmo moltiplicato le attenzioni nella progettazione e nell’organizzazione dell’intervento e nelle tempistiche dell’esecuzione, ben coscienti della posizione estremamente delicata per la circolazione locale e per la mobilità turistica, così importante per Como”.