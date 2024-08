Finito l’incubo traffico in via Borgo vico nuova a Como. Come annunciato nelle scorse settimane, è stato chiuso in anticipo il cantiere per il rifacimento della rete dell’acquedotto gestito dalla società LeReti del Gruppo Acinque e la strada nel tardo pomeriggio di oggi è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia. Dall’inizio dei lavori, infatti, la via Borgovico è stata percorribile con senso unico in direzione Cernobbio, con la deviazione per chi arrivava a Como e inevitabili code e rallentamenti quotidiani. Sul posto oggi gli agenti della polizia locale di Como per la riapertura delle due carreggiate e il ripristino della viabilità ordinaria.

Il cantiere è stato organizzato in due lotti separati da circa 350 metri ciascuno per complessivi 730 metri di rete idrica interessata. Costo totale tra i 300 e i 350 mila euro. Le opere di scavo e idrauliche sono state affidate a due imprese che hanno lavorato su turni dalle 7 alle 22 da lunedì a venerdì e anche il sabato dalle 7 alle 17. L’intervento ha previsto la sostituzione della tubazione datata 1979, il rinnovo degli allacciamenti, il potenziamento per supportare i nuovi insediamenti. L’asfaltatura della strada è prevista in autunno.

“Abbiamo rispettato i tempi, anzi abbiamo addirittura anticipato l’ultimazione delle opere – ha commentato l’amministratore delegato del gruppo Acinque, Stefano Cetti – Lo avevamo promesso alla città: avremmo moltiplicato le attenzioni nella progettazione e nell’organizzazione dell’intervento e nelle tempistiche dell’esecuzione, ben coscienti della posizione estremamente delicata per la circolazione locale e per la mobilità turistica, così importante per Como”.