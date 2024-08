Ferragosto da tutto esaurito sul Lago di Como. Visitando i principali siti di prenotazione online, da domani fino a domenica 18 agosto hotel e case vacanze risultano già pieni al 94% nel capoluogo e al 97% se la ricerca si estende a tutte le altre località del Lago, con picchi al 98% per le mete più conosciute come Bellagio. “Strutture ricettive piene – conferma Luca Leoni, presidente dell’Associazione Albergatori di Confcommercio Como – sia in Centro Lago che in Alto Lago, in Valle Intelvi, dove si va a cercare un po’ di refrigerio con il caldo torrido di questi giorni, e nel Porlezzese. Le prenotazioni inoltre non si esauriscono con il Ferragosto, ma proseguono con questi numeri fino al 25 del mese e sul Lario si avranno buone presenze anche a settembre. Il dato scende leggermente in città, in particolare per gli hotel a 4 stelle, nei quali però il prezzo giornaliero è più alto dell’anno scorso, dunque le previsioni di fatturato sono superiori rispetto al 2023. In questo periodo attirano molto di più il Centro e Alto Lago, dove è possibile andare sulle spiagge e praticare attività sull’acqua. Hotel e case vacanze sono per lo più occupate da stranieri – prosegue Leoni – In flessione ad agosto la presenza degli americani, più inclini a fare le vacanze in altri mesi dell’anno. Questo è il periodo degli europei, soprattutto francesi, spagnoli, belgi e olandesi, che si muovono in auto”.

I dati locali seguono il trend lombardo. “Se il 2023 è stato un anno eccezionale per il turismo in Lombardia – ha spiegato l’assessore regionale a Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali – il 2024 promette ancora meglio, con i numeri delle presenze in continua ascesa. Nel primo semestre del 2024, sono stati registrati 23,8 milioni di pernottamenti, con una crescita dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Lombardia continua a essere una destinazione preferita dagli stranieri, che rappresentano circa il 65% delle presenze totali. L’Osservatorio regionale per il turismo e l’attrattività – ha proseguito l’assessore – ha rilevato che le piattaforme di prenotazione online mostrano già 1,3 milioni di offerte vendute per agosto e settembre”. Le destinazioni turistiche dell’area dei Laghi registrano il livello di gradimento più alto, con un punteggio di 92/100.