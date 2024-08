In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria del 15 agosto, a partire da domani sono in programma le celebrazioni presiedute dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. Alle 18 si terrà la messa vespertina al Santuario Santissima Trinità Misericordia in Maccio di Villa Guardia. Il vescovo, lo scorso 24 luglio, aveva invitato i fedeli a partecipare a questa celebrazione nel decreto sull’esperienza spirituale legata al Santuario, che esprimeva il “nulla osta” ai pellegrinaggi. “Sebbene non vi sia «alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno», – si leggeva nel documento – si riconoscono, tuttavia, «molti segni di un’azione dello Spirito Santo», c’è, dunque, il “nulla osta” per «apprezzare il valore pastorale» e «promuovere la diffusione di questa proposta spirituale»”.

Giovedì 15 agosto, alle 10, il cardinale presiederà invece in Cattedrale il pontificale nella solennità di Maria Assunta in cielo, a cui il Duomo è intitolato.

“Il vescovo alla viglia della solennità dell’Assunta ha decretato che venga riconosciuto il valore spirituale dell’esperienza di Maccio – spiega monsignor Flavio Feroldi, arciprete della Cattedrale – constatando che il messaggio centrale è la misericordia come tratto fondamentale dell’identità stessa della Santissima Trinità. Come Capitolo della Cattedrale ci sentiamo quotidianamente interpellati da questo invito”. Durante i primi vespri dell’Assunta, che saranno celebrati in Cattedrale alle 21 di domani, verranno presentate le intenzioni di preghiera deposte all’altare della Madonna delle Grazie e monsignor Simone Piani, maestro delle cerimonie episcopali, sarà accolto come canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale, “mentre durante i secondi Vespri di giovedì 15 agosto alle 18 – conclude monsignor Feroldi – ci uniremo alla preghiera della Chiesa Madre di Terra Santa per la Pace”.