Ticino, in una nota il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che la strada cantonale da Piazza Grande a via Settala a Riva San Vitale sarà chiusa alla circolazione per lavori di pavimentazione da lunedì 19 a venerdì 23 agosto.

Inoltre la strada cantonale in via Motta a Riva San Vitale sarà chiusa alla circolazione, in corrispondenza dell’incrocio di via Motta con via Settala e via Maderno e quello di via Motta con via ai Rochi, per lavori di pavimentazione le notti da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre 2024, dalle 20:00 alle 05:30.