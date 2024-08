Incendio poco dopo le 13 in una ditta per la produzione di batterie in via Laveggio a Stabio. Secondo una prima ricostruzione, delle sostanze chimiche contenute in un armadio avrebbero preso fuoco ustionando un operaio comasco 45enne. Si è resa necessaria l’evacuazione di una cinquantina di persone.

Sul posto gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia città di Mendrisio e della polizia comunale di Stabio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam. Il 45enne avrebbe riportato gravi ustioni e si troverebbe in pericolo di vita. Altri due dipendenti hanno riportato una leggera intossicazione da fumo e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale.