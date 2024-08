“Le novità sono quelle che ha portato Anas all’ultimo tavolo, ma mi piacerebbe anche vedere una tempistica più precisa associata a quegli impegni”. È il monito lanciato dal prefetto di Como, Andrea Polichetti, a margine della visita al corpo di polizia penitenziaria al carcere del Bassone, in riferimento alla situazione di stallo dei lavori sul cantiere della Variante della Tremezzina. A settembre Anas, come annunciato all’ultimo tavolo di coordinamento riunito a Villa Gallia, dovrebbe presentare un nuovo cronoprogramma, ma i sindaci del territorio, a partire da quello di Griante Pietro Ortelli, vogliono risposte chiare in tempi più brevi e hanno annunciato una mobilitazione per il prossimo 7 settembre.

Il prefetto, questa mattina, ha portato il suo saluto non soltanto agli agenti della penitenziaria, ma anche a quelli della polizia, ai carabinieri, ai finanzieri e ai vigili del fuoco, in vista della fine del suo mandato a Como e del suo trasferimento a Brescia il prossimo 1° settembre. L’occasione per tracciare un bilancio di questi anni nel capoluogo lariano tra risultati raggiunti, problemi irrisolti e sfide aperte.