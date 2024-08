Oltre 3mila passeggeri nei primi sei giorni di apertura: è il risultato raggiunto dalla funivia Argegno-Pigra, che finalmente, dopo settimane di rinvii, è ripartita lo scorso venerdì 9 agosto. L’impianto era fermo dall’ottobre del 2022 prima per lavori di riqualificazione e poi per la mancanza di un gestore. Terminati gli interventi e affidato l’impianto ad Atm, a maggio è stato annunciato l’obiettivo di far ripartire il servizio per l’estate. Il nulla osta, però, è arrivato soltanto all’inizio di agosto, in piena stagione turistica.

La funivia che collega Argegno e Pigra è in servizio dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18, con corse ogni 15 minuti. Il primo giorno si era chiuso con un totale di 431 passeggeri, ma nel weekend, durante le aperture straordinarie del 13 e 14 agosto e nel giorno di Ferragosto, l’impianto, come detto, ha raggiunto gli oltre 3mila viaggiatori.

Visto dunque il successo riscontrato, Atm annuncia che la funivia sarà aperta in via eccezionale anche martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, oltre ai giorni previsti da programma, da venerdì a domenica.

L’obiettivo, come annunciato più volte, resta quello di incentivare progressivamente il servizio, rimettendo la funivia in funzione 7 giorni su 7. Quello tra Argegno e Pigra è infatti un collegamento fondamentale per l’economia dei due comuni e per turisti e residenti.

Il biglietto di sola andata della funivia costa 4.10 euro, quello di andata e ritorno 5.50 euro e i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis.