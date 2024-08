Riqualificazione totale per i giardinetti di piazza del Popolo a Como: il Comune destinerà al rifacimento del parchetto i 200mila euro inizialmente destinati a diverse aree verdi della città. Oltre ai giardini di piazza del Popolo, nel finanziamento approvato nel settembre 2022, erano compresi quelli di via Bellinzona, di via Sant’Elia e via Fratelli Recchi e di viale Geno. Le condizioni in cui versa il parchetto, però, in particolare in relazione al verde, hanno portato a un cambio di rotta. “Da prime valutazioni dei progettisti – si legge nella determina di Palazzo Cernezzi – la cifra a disposizione, viste le condizioni del giardino di piazza del Popolo e, in previsione di realizzare anche una nuova area giochi, i cui giochi verrebbero comunque forniti nell’ambito di un accordo quadro a parte in corso, richiedono che l’intero importo del quadro economico di progetto venga destinato a tale giardino”.

Con la delibera pubblicata all’albo pretorio del Comune è stato rivisto il quadro economico e aggiornato l’incarico professionale allo studio già incaricato della riqualificazione del parchetto di piazza del Popolo.

“Il progetto – spiega l’assessore comunale a Verde, Parchi e Giardini, Chiara Bodero Maccabeo – consentirà, attraverso un importante lavoro di manutenzione straordinaria, una maggiore fruibilità degli spazi verdi e dell’area giochi. È prevista infatti un’attività di riordino degli spazi, una riqualificazione dei percorsi, degli arredi urbani e dei giochi nonché un ampliamento dell’area cani”.