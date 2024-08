Cantieri in città: finiti, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, i lavori in via Borgovico a Como, arriva dalla giunta comunale il via libera a nuovi interventi in città. Si tratta di lavori per i nuovi asfalti che saranno realizzati in notturna.

Al piano asfalti, comunicato nei giorni scorsi dall’assessore ai lavori Pubblici di Palazzo Cernezzi, Maurizio Ciabattoni, si aggiungono altri tre cantieri che riguardano nelle specifico: il lungo Lario Triste, da piazza Matteotti a piazza Cavour, che partirà il 2 settembre per concludersi il 6 settembre. I lavori in questo caso, secondo il cronoprogramma dell’amministrazione, dovrebbero dunque durare poco meno di una settimana.

Il 9 settembre al via gli interventi per il nuovo asfalto in via Regina Teodolinda che si concluderanno il 27 settembre. Infine sarà la volta di viale Roosevelt, da viale Giulio Cesare a via Grandi, a partire dal 23 settembre e fino al 4 ottobre. “I lavori verranno svolti in notturna a partire dalle 21”, spiega l’assessore Ciabattoni. Come annunciato nei giorni scorsi gli interventi per l’asfalto riguarderanno anche altre vie cittadine, 14 in totale, tra cui anche via per Cernobbio dal 15 al 26 settembre, sempre durante le ore notturne. Prevista infine la sistemazione del marciapiede in via Napoleona (tra via Turati e via Domenico Pino), sempre a settembre con la soppressione dei posti auto.