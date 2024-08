Ultime partenze per le vacanze e primi rientri dalle mete estive. Fine settimana da bollino rosso sulle autostrade per esodo e controesodo.

Dopo la giornata di Ferragosto, fine settimana di code e rallentamenti per gli automobilisti.

Il weekend –oggi e domani – è da bollino rosso sulle autostrade. Nel numero dei viaggiatori in movimento non mancheranno anche gli ultimi vacanzieri che partiranno verso mete più lontane, mentre oggi, sabato 17 e domani, domenica 18 agosto, sono previsti i primi rientri a casa dalle destinazioni scelte per l’estate.

L’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso non ha fatto eccezione. Code e rallentamenti si sono registrati già a partire dalla mattinata di oggi. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava coda tra Como e Chiasso per attraversamento della dogana. Traffico intenso e incolonnamenti anche alla barriera di Grandate, sempre in direzione della Confederazione Elvetica.

Non soltanto partenze – come detto – code sono previste anche per i rientri dalle mete estive che si faranno sentire domenica soprattutto a partire dal tardo pomeriggio.

Intanto resta monitorata la statale Regina. Soltanto nel giorno di Ferragosto i veicoli transitati sulla trafficata arteria sono stati 16.400. Nonostante l’elevato afflusso di mezzi, sulla Regina non si sono però verificate situazioni di particolare criticità. “Anche nella giornata – fa sapere Massimo Castelli, comandante della polizia locale di Tremezzina – il traffico è stato sostenuto”.

Attivo fino a domani il controllo interforze sulla Regina da parte di polizia locale, polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza per monitorare il traffico e eventuali situazioni di criticità.