Ladri seriali che colpivano in Canton Ticino per poi spostarsi oltreconfine, a bordo di un’auto con targa italiana. Un 32enne francese e un 39enne romeno sono stati arrestati al valico di Chiasso. Come comunicato dal ministero pubblico elvetico, dalla polizia cantonale e dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, i due sono sospettati di avere messo a segno, negli scorsi giorni in Ticino e in particolare nel Bellinzonese, numerosi furti in abitazioni. I sospetti ladri sono stati intercettati e fermati dai collaboratori dell’Ufficio delle dogane al valico di Chiasso strada mentre si trovavano a bordo di un’auto con targhe italiane in uscita dal territorio elvetico.

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire strumenti da scasso e refurtiva, tra cui dei gioielli provenienti da uno scasso effettuato poco prima nel Luganese.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto aggravato per mestiere, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio.