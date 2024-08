Passati i giorni più intensi per il traffico dei vacanzieri, sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso riprende il programma delle chiusure notturne. Previsti lavori di pavimentazione, che comporteranno limitazioni per il transito dei veicoli.

Dalle 21 di oggi alle 5 di domani e dalle 22 di domani alle 5 di mercoledì, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Nelle stesse notti ma con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Lainate, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Altri provvedimenti sono già stati annunciati per i giorni successivi. Dalle 20 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 agosto, sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate.

Dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9. Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Le limitazioni proseguiranno per tutta la settimana. Dalle 22 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.