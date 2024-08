Minaccia una famiglia con un bastone e aggredisce il capofamiglia e altri passanti intervenuti per fermarlo prima di essere bloccato e denunciato dalla polizia. L’uomo, un gambiano di 23 anni, solo poche ore prima era stato trovato con due telefoni rubati nascosti nelle mutande e due coltelli ed era stato denunciato per ricettazione.

Sabato pomeriggio, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine al Tempio Voltiano. Numerosi presenti hanno segnalato il comportamento molesto dell’immigrato. Il 23enne avrebbe prima minacciato un’intera famiglia con un grosso bastone. Poi avrebbe colpito il capofamiglia, che aveva reagito per proteggere figli e nipoti e sarebbe stato picchiato col bastone a una spalla, a una mano e a una gamba.

Alcuni passanti che hanno assistito all’aggressione hanno provato ad intervenire. Il 23enne però, impugnando una piccola sbarra di ferro, avrebbe colpito anche questi prima di essere bloccato dai militari dell’Esercito, subito raggiunti dagli agenti delle volanti della polizia di Stato.

Il gambiano è stato portato in questura. Gli agenti hanno accertato che era già stato fermato poco prima, sempre a Como, in via Recchi e denunciato per ricettazione. Gli era stato notificato un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, al quale non aveva ottemperato E’ stato nuovamente denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. La sua posizione è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione per eventuali ulteriori provvedimenti.