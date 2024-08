Grave incidente nella tarda mattinata di oggi ad Asso, sulla strada provinciale 44. Un’auto e una moto, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate. L’uomo che era in sella alla due ruote, un 32enne della zona, dopo l’impatto è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza e ha riportato traumi purtroppo molto seri alla testa, alla schiena, al bacino, all’addome e alle braccia.

Per i soccorsi sono intervenute l’ambulanza e l’automedica ed è stato poi inviato l’elicottero del 118. A bordo del velivolo, il motociclista è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in condizioni molto gravi. Illeso il conducente dell’auto. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.