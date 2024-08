(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Ultime 24 ore in balìa del maltempo, in spostamento verso est e verso sud. Poi tornerà l’alta pressione con temperature fino a 35-37°C nel weekend. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Temporali e piogge – afferma – saranno a tratti persistenti specie sul versante adriatico in mare aperto e lungo le coste ed al sud. I fenomeni saranno intensificati dalla temperatura del mare, con l’acqua localmente ancora sui 28-29°C". Nelle prossime ore si verificheranno violenti rovesci dalla Romagna fino al Molise e ancora tra Sicilia, Calabria e bassa Campania. "Avremo un duplice attacco – sottolinea Tedici – da est nordest verso le regioni centro settentrionali adriatiche e da ovest sudovest verso il Meridione. Si tratterà della classica trottola ciclonica che, al momento, si trova proprio sopra la nostra testa". Da domani il tempo sarà in miglioramento quasi ovunque. Una coda di maltempo interesserà il sud e il versante adriatico specie a ridosso dei rilievi. Da giovedì tornerà prepotente l’alta pressione con sole e caldo su tutto lo stivale. Le temperature si attesteranno sui 30°C ovunque, con picchi over 35. Nel fine settimana le città più calde saranno Taranto e Benevento con 37°C seguite da Caserta, Ferrara, Foggia e Terni con 36°C. Nel dettaglio: – Martedì 20: Al nord: tempo via via più stabile salvo al nordest. Al centro: temporali specie sul versante adriatico, soleggiato altrove. Al sud: instabile con temporali sparsi. – Mercoledì 21: Al nord: sereno o poco nuvoloso ovunque. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: ultimi addensamenti poi migliora. – Giovedì 22: Al nord: soleggiato, caldo, alcuni piovaschi sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: soleggiato e caldo, più nubi in Sicilia e sui rilievi. – Tendenza: bel tempo fino a domenica poi perturbazione atlantica in arrivo. (ANSA).