Ripresa degli allenamenti oggi al centro sportivo di Mozzate per il Como, che ha nel mirino la partita di lunedì prossimo a Cagliari. Lariani sono reduci dallo 0-3 in trasferta a Torino, mentre i sardi hanno pareggiato 0-0 in casa contro la Roma. Biglietti per il settore ospiti in vendita on line e nei punti autorizzati. Partita affidata all’arbitro internazionale Marco Di Bello. Dopo un turno di squalifica mister Cesc Fabregas recupera Alessio Iovine.

Un Como che dopo la scoppola rimediata con i bianconeri è tornato prepotentemente sul mercato per rinforzare una squadra che – al di là della forza dell’avversario – ha offerto una prestazione deludente. Tre i colpi annunciati: la bandiera del Barcellona Sergi Roberto, la promettente mezzala del Real Madrid Nicola Paz e il centrocampista argentino Maximo Perrone. Sul fronte italiano rimangono caldi i nomi dello juventino Mattia De Sciglio e del milanista Filippo Terraciano.

Squadra ma non soltanto. In questi giorni è scattata la campagna abbonamenti, con un alto numero di tifosi che ha scelto di fare la tessera. Sono state però segnalate molte problematiche nel sistema informatico, con il club che ha fatto sapere di essere al lavoro per risolverle nel più breve tempo possibile.