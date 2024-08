All’ospedale Sant’Anna di Como ha preso servizio il nuovo primario di Ortopedia e Traumatologia: è Michele Francesco Surace, 53 anni, professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria. Con lui arrivano otto nuovi medici in un reparto che aveva grande bisogno di personale.

L’Ortopedia e Traumatologia va ad aggiungersi alle altre specialità dell’ospedale Sant’Anna a guida universitaria: Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Psichiatria Lariana Ovest e Geriatria, oltre a Medicina legale e Bioetica.

L’arrivo del primario Surace ha portato nuovi camici bianchi in ospedale. Ai quattro ortopedici già presenti in azienda se ne sono aggiunti altri otto, attraverso l’espletamento di alcuni bandi di concorso. Inoltre entrano nell’organico anche otto medici in formazione della Scuola di specializzazione, diretta dallo stesso Surace.

“Ringrazio la direzione di Asst Lariana che, attraverso questi concorsi, mi ha permesso in poco tempo di avere una nutrita équipe a disposizione – spiega il primario – In questi primi giorni abbiamo già effettuato più di cinquanta interventi traumatologici. Ora, non appena saremo a pieno regime, ripartiremo anche con gli interventi non urgenti ma ai quali dobbiamo comunque dare risposta: protesi dell’anca, del ginocchio, della spalla, ma anche tunnel carpali. Al Sant’Anna a breve implementeremo le attività degli ambulatori dedicati alle prime visite, alle visite specialistiche e ai controlli post operatori – conclude Surace – Per quel che riguarda l’ospedale di Cantù, a breve riprenderà a pieno regime l’attività ambulatoriale e l’obiettivo è di riattivare il reparto entro la fine dell’anno grazie all’arrivo di ulteriore personale”.