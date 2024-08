Interrogazione in Comune dei consiglieri del Partito Democratico sul problema dei parcheggi per i pendolari alla stazione San Giovanni di Como. Dal primo settembre, chiuderà l’area di sosta privata a poca distanza dallo scalo ferroviario e ci saranno quasi 200 posti auto in meno.

“Pur essendo su area privata il parcheggio svolge un importante servizio pubblico per la città, che ne resterà improvvisamente sprovvista – dicono i consiglieri comunali dem Patrizia Lissi, Stefano Legnani, Eleonora Galli e Stefano Fanetti – Presenteremo un’interrogazione per chiedere al sindaco come intenda tutelare chi, pur non abitando vicino alla stazione, sceglie quotidianamente il treno, evitando di congestionare ulteriormente il traffico intorno alla città e di impattare ulteriormente sull’ambiente. Sono state individuate aree alternative per i pendolari e per i tifosi? Sono previste agevolazioni, come il diritto di prelazione o tariffe convenzionate, per gli abbonati?”

“In una città come Como, dove il tema parcheggi è già di per sé delicato, questo provvedimento rappresenta un grave disagio per gli utenti che, a oggi, si trovano senza una vera e propria alternativa – evidenziano i consiglieri comunali del Pd – È necessario trovare una soluzione al più presto per evitare un indubbio disagio agli utenti, ma anche al resto della città che, da questo punto di vista, vive un equilibrio già precario”.