Furto e rapina impropria, dopo l’arresto e il processo con rito direttissimo, per una 38enne romena e un 22enne pakistano sono arrivati ulteriori provvedimenti del questore Marco Calì, un foglio di via obbligatorio e l’ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.

Ieri mattina, al termine del processo con rito direttissimo, nel quale ha patteggiato 3 mesi di reclusione, il questore ha firmato il foglio di via obbligatorio per la 38enne, arrestata dagli agenti della squadra volante mercoledì mattina per furto aggravato di cosmetici per 270 euro all’Esselunga. La donna non potrà tornare a Como per 2 anni dal momento della notifica.

Il personale dell’ufficio immigrazione ha invece notificato l’ordine del questore a lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni al pakistano di 22 anni che ha patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione con sospensione della pena per rapina impropria. L’uomo aveva rubato merci al Carrefour Market di via Recchi a Como via Recchi e, una volta fermato dagli addetti alla vigilanza, aveva reagito nei loro confronti con violenza nel tentativo di fuggire.