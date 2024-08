Più investimenti sociali e iniziative in favore dei nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni. Sono le finalità del bando “Sprint! Lombardia Insieme”, varato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.

Il bando è aperto fino al 30 ottobre 2024. Ha una dotazione di 15 milioni di euro e punta a offrire opportunità di empowerment, promozione della socialità, opportunità estive e più in generale per il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori. E promuovere, al contempo, le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione per le famiglie.

I beneficiari del bando sono i 91 Ambiti territoriali presenti in Regione Lombardia. Per ciascuno, la domanda per il finanziamento può essere presentata dal Comune o l’ente pubblico individuato come capofila. Ogni Ambito può presentare una sola proposta progettuale, che potrà essere realizzata attraverso due modalità: in forma singola, prevedendo una procedura di affidamento a soggetti terzi, o in partenariato.