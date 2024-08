Violenza in famiglia, intervento dei carabinieri ieri in un’abitazione a Rovellasca. Due coniugi residenti in paese sono stati costretti a chiedere aiuto perché il figlio 34enne ha minacciato e aggredito i genitori. Pretendeva denaro e avrebbe anche picchiato il padre, strappandogli una collana d’oro dal collo.

Il 34enne, in base alle prime ricostruzioni vive in casa con i genitori e avrebbe perso il lavoro. Le continue richieste di denaro ai genitori, nell’ultimo periodo avrebbero creato sempre maggiori tensioni in famiglia e sembra che l’uomo fosse diventato anche aggressivo e minaccioso.

Ieri pomeriggio l’episodio più grave. Il 34enne avrebbe chiesto e preteso nuovamente una somma di denaro e avrebbe aggredito i familiari per avere i soldi. La situazione è degenerata e l’uomo sarebbe stato anche picchiato dal figlio, che gli avrebbe poi strappato la catenina. Vista l’escalation di violenza, i genitori dell’uomo hanno chiamato il numero unico di emergenza 112.

A Rovellasca sono intervenuti i carabinieri della stazione di Turate. I militari dell’Arma hanno bloccato il 34enne, che dopo gli accertamenti è stato arrestato per violenza, lesioni e rapina.

Oggi il processo con rito direttissimo in tribunale a Como. Il legale difensore del 34enne, l’avvocato comasco Rita Mallone, ha chiesto i termini a difesa, anche per valutare le condizioni psichiche dell’uomo. L’udienza è stata aggiornata al 28 agosto e nell’attesa per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere al Bassone.