Allarme traffico al confine tra Italia e Svizzera e sulle principali autostrade fino a domenica 25 agosto.

Nel weekend è infatti previsto il primo controesodo di massa, che porterà milioni di veicoli sulle strade in direzione delle grandi città o del Nord Europa.

In Italia il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sabato 24 agosto dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato. Tra le grandi direttrici sotto stretta osservazione, oltre alle autostrade, anche la superstrada 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia.

Il calendario di Anas indica per venerdì e sabato traffico intenso al mattino e bollino rosso al pomeriggio. Domenica, invece, bollino rosso sia al mattino sia al pomeriggio. Secondo Autostrade per l’Italia il bollino rimane rosso fino a lunedì mattina, con le ultime code del controesodo, per diventare poi giallo nel pomeriggio.

Molti tra coloro che dal mare devono tornare a casa, e abitano dalla Svizzera (compresa) in su, passeranno dal territorio comasco per dirigersi verso il Gottardo. Un traforo che nel weekend, secondo le previsioni del Touring Club Svizzero, sarà congestionato: bollino rosso da venerdì a domenica compresi.