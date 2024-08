Galleria di base del San Gottardo, proseguono i lavori per la completa rimessa in servizio della galleria ferroviaria più lunga al mondo (57 km) dopo l’incidente ferroviario del 10 agosto 2023. È iniziata pochi giorni fa la fase di prova per la circolazione dei treni nella canna ovest ripristinata.

Il 19 agosto è transitato il primo treno commerciale nella canna ovest ripristinata della galleria di base del San Gottardo. A inaugurare la nuova fase è stato il convoglio viaggiatori con partenza alle 5.30 da Chiasso e a destinazione Basilea. Il secondo è stato un merci condotto da Ffs Cargo International da Ludwigshafen (Germania) a Gallarate (Italia).

In vista della rimessa in servizio completa della galleria di base del San Gottardo il 2 settembre 2024, le Ferrovie rossocrociate hanno programmato una fase di test e una di prova simili a quelle realizzate per la messa in servizio della galleria nel 2016.

A partire dalla rimessa in servizio completa del 2 settembre 2024, tutti i treni InterCity ed EuroCity e i treni merci tra la Svizzera tedesca e il Ticino percorreranno nuovamente la galleria di base del San Gottardo. I viaggiatori potranno così tornare a spostarsi da nord a sud e viceversa risparmiando un’ora e, per la prima volta, con collegamenti a cadenza semioraria sull’arco dell’intera giornata.