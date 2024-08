I giocatori della Pallacanestro Cantù hanno scelto i numeri di maglia che li accompagneranno per tutta la prossima stagione nel campionato di serie A2. Nella giornata d’esordio, Cantù sarà impegnata in trasferta all’esordio, il 29 settembre, a Orzinuovi. La prima sfida casalinga della squadra brianzola sarà invece a Desio mercoledì 2 ottobre contro Brindisi. La successiva domenica 6, trasferta a Rieti, seguita, il 13, dalla gara interna con Torino.

Nessuna novità per due dei tre confermati, con l’8 di capitan Filippo Baldi Rossi, così come il 23 di Christian Burns. Riccardo Moraschini, invece, passa al suo storico numero 9, che era già occupato al momento della sua firma con Cantù. Un numero scelto in onore dello zio, anch’egli cestista, e che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. È legata a motivi di parentela anche la scelta di Fabio Valentini, che vestirà il 7: il numero dei componenti della sua famiglia.

Il regista del club brianzolo, Andrea De Nicolao, rimane fedele a quel 10 scelto già da bambino, quando sognava di emulare le gesta del padre che giocava proprio con quel numero. Cambio obbligato per Matteo Piccoli, il cui tradizionale numero 14 a Cantù è ritirato in onore di Pierluigi Marzorati. L’esterno ha così scelto l’11, numero con cui giocava la madre. Una motivazione identica a quella dietro al 21 di Grant Basile e al 25 di Tyrus McGee. Chiudono il gruppo il 24 di Joonas Riismaa, che ha scelto di non allontanarsi troppo da quel 25 lasciato al compagno americano, e il 33 di Luca Possamai, un numero che gli ha sempre portato fortuna.