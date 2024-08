La guardia di finanza ha sequestrato per contrabbando 12 capi di abbigliamento di note griffe, del valore di oltre 500 euro, introdotti illecitamente in Italia. L’operazione è stata portata a termine dai militari delle fiamme gialle a ridosso del confine svizzero, tra le località di Valsolda e Lanzo Intelvi. Tra Brogeda e Maslianico invece sono stati sequestrati due veicoli, uno non correttamente immatricolato e il secondo per mancanza di copertura assicurativa.

I sequestri sono stati eseguiti durante i controlli straordinari effettuati dalla guardia di finanza nel fine settimana. Complessivamente sono state identificate 270 persone e accertamenti sono stati fatti su veicoli e attività commerciali. Sono stati elevati 15 verbali per irregolarità fiscali e sanzionati 4 esercenti per aver impiegato lavoratori in nero.

Segnalati infine quattro cittadini italiani per il possesso, complessivamente di 12 grammi di hashish, 1,39 di cocaina e 4 di ketamina.