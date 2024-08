Esenzioni dal ticket, l’Asst Lariana chiarisce le regole per non dover pagare la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione.

Esistono esenzioni per ragioni di reddito, esenzioni per patologia ed esenzioni per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali.

Tutte le casistiche in essere in Regione Lombardia per le esenzioni per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per l’assistenza farmaceutica sono consultabili sul sito di Regione Lombardia e riportate anche su quello di Asst Lariana.

È possibile consultare l’elenco delle proprie esenzioni e autocertificare online la situazione reddituale, accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi welfare digitali

“Onde evitare disagi – ricorda l’Asst Lariana – invitiamo i cittadini a verificare sempre che le ricette redatte dai medici e dagli specialisti riportino correttamente i codici dell’esenzione. Nel momento in cui si procede con la prenotazione o al momento della visita infatti non è più possibile modificare la ricetta e in assenza dell’indicazione dell’esenzione si deve procedere con la richiesta del pagamento del ticket”. “Per questo motivo – conclude l’Asst Lariana – invitiamo a portare sempre con sé tutta la documentazione che attesta le esenzioni e di verificare subito che i dati riportati sulla ricetta siano corretti”