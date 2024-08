Rientro in coda per i frontalieri che oggi sono andati al lavoro, in molti casi alla ripresa dopo le vacanze estive. Un incidente sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha mandato in tilt la viabilità nelle prime ore del mattino, in concomitanza proprio con il picco dei passaggi dei comaschi che si spostano in Svizzera per andare al lavoro.

Code sia sull’autostrada che, all’esterno, sulla viabilità ordinaria, in particolare nella zona di San Fermo. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Una donna di 51 anni è rimasta ferita ma non sarebbe in condizioni serie