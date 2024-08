Ubriaco, prima ha infastidito e aggredito i passanti, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti dopo le numerose segnalazioni al numero unico di emergenza 112. E’ accaduto sabato sera a Monte Olimpino, all’esterno di un bar. Un’escalation di violenza, terminata con l’arresto dell’uomo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In manette un 27enne di origini africane naturalizzato in Italia, residente nel quartiere di Monte Olimpino e già noto alle forze dell’ordine per numerose, precedenti accuse di reati.

Attorno alle 21.30 di sabato, una volante è intervenuta all’esterno di un bar perché era stata segnalata la presenza dell’uomo, palesemente ubriaco, che oltre a infastidire verbalmente chiunque passasse sul marciapiede, aggrediva anche fisicamente i passanti.

I poliziotti hanno subito riconosciuto il 27enne, noto alle forze dell’ordine. Alla vista degli agenti, l’uomo è diventato ancora più aggressivo. Si è scagliato contro i poliziotti, li ha insultati e minacciati di morte, ha dato uno schiaffo in faccia a un agente e ha preso a calci l’altro. Dopo alcuni minuti di violenza, il 27enne è stato bloccato e sistemato sull’auto di servizio.

Una volta in questura, il 27enne ha continuato ad essere aggressivo e violento. Ha inveito contro gli agenti, insultandoli e aggredendoli e scagliandosi poi anche contro un’altra persona che era negli uffici della questura per un altro episodio. Il 27enne ha detto anche di sentirsi male ed è stato accompagnato 9in ospedale per una visita. Al termine degli accertamenti è stato poi arrestato.