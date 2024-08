I laghi lombardi conquistano i media internazionali e il turismo decolla. In attesa del bilancio della stagione estiva, nei primi sei mesi dell’anno i pernottamenti in Lombardia sono aumentati dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e hanno toccato quota 8 milioni.

“La visibilità che la stampa estera sta dando alla Lombardia conferma che le nostre scelte strategiche sono efficaci – commenta l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali – Questo successo è anche frutto del lavoro instancabile degli operatori del turismo e delle istituzioni locali, che insieme promuovono un territorio ricco di paesaggi mozzafiato, una natura che offre l’opportunità di soddisfare ogni esigenza di outdoor, tanta cultura e un’enogastronomia che fa da regina sulle tavole lombarde”.

Dal New York Times alla Cnn passando per il Times e Le Figaro, la stampa internazionale ha celebrato la Lombardia come meta turistica ricca di attrattive, con un’attenzione particolare ai laghi. “Quest’estate la ‘Dolce Vita’ per i turisti stranieri si vive in Lombardia”, sottolinea Mazzali.

“I nostri laghi, come il Lago di Como, Garda, Maggiore e Iseo – dice ancora l’assessore regionale – sono diventati il fulcro dell’attenzione mediatica internazionale, con menzioni su testate di rilievo globale. Il Times ha persino dedicato un articolo che mette a confronto le peculiarità del Lago di Como e del Lago di Garda, sottolineando le bellezze uniche di entrambi: un’attenzione che rappresenta per noi una splendida vetrina”. “Questo riconoscimento – prosegue Mazzali – riflette l’importanza delle identità locali, numerose e variegate, che promuoviamo con il nostro nuovo brand Lombardia Style. Non solo i grandi laghi, ma anche le aree meno conosciute trovano spazio sui media esteri”.

L’imminente scadenza di un evento internazionale, per l’assessore regionale potrebbe far crescere ulteriormente il comparto. “Con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 all’orizzonte – conclude Barbara Mazzali – abbiamo davanti a noi una sfida unica per consolidare la nostra posizione come destinazione turistica di primo piano a livello globale”.