Dovevano tornare a casa, ma era tardi e non c’erano più treni. Così, hanno pensato di rubare un motorino.

Una vicenda paradossale, che vede protagonisti tre ragazzini denunciati per furto in concorso. Quel che sorprende è anche l’età di due dei ragazzini denunciati (entrambi residenti nel Saronnese): 15 e 17 anni. Il terzo ne ha 19 anni.

L’episodio risale alla scorsa notte. Attorno alle quattro, le volanti intervengono in zona via Varesina, a Como, dopo la segnalazione di tre ragazzi intenti ad armeggiare vicino ad uno scooter. All’arrivo improvviso delle auto della Polizia i tre scappano verso via Paoli, abbandonando il motorino.

In pochi istanti due dei tre baby-ladri vengono rintracciati. Negli indumenti intimi del 17enne gli agenti trovano anche un coltello a serramanico. I due vengono accompagnati in Questura, mentre una seconda volante raccoglie la testimonianza di un cittadino che ha visto la scena dal balcone e può fornire informazioni sull’abbigliamento dei tre. I due minorenni vengono identificati, denunciati in stato di libertà per furto in concorso e riaffidati ai genitori, arrivati nel frattempo a Como. La stessa sorte è toccata al terzo, 19enne, rintracciato e denunciato per lo stesso reato.