Bellinzona, incendio in un appartamento nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30 in via Caratti. Per cause ancora da chiarire il rogo sarebbe divampato dalla cucina dell’appartamento. Sul luogo sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona, che hanno spento le fiamme. Presenti anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Lo stabile è stato temporaneamente evacuato e non si segnalano fortunatamente feriti o intossicati. Via Caratti è stata chiusa al traffico per le operazioni di spegnimento.