Il Como 1907 ha ufficializzato l’ingaggio, con contratto triennale, del difensore Marc Oliver Kempf, proveniente dall’Hertha BSC.

Classe 1995, nato in Germania e cresciuto nell’Eintracht Francoforte, ha all’attivo oltre 150 presenze in Bundesliga. In carriera ha giocato anche per Friburgo e Stoccarda. La scorsa stagione ha collezionato 25 presenze e segnato 4 reti.

“Marc è un difensore strutturato ed esperto, che vanta tante presenze in Bundesliga e con una buona propensione offensiva. Sicuramente sarà una pedina di grande aiuto per il nostro reparto”, ha commentato Cesc Fabregas, allenatore del Como.

“Per me si tratta di un campionato nuovo ma che ho sempre osservato con molto interesse”, ha aggiunto Kempf.