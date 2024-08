Tre persone accompagnate ai centri per i rimpatri e un’altra imbarcata su un volo per l’Albania. È il bilancio degli ultimi giorni della polizia di Como. Due tunisini di 21 e 23 anni sono stati trasferiti nei centri di Milano e Roma: avevano entrambi precedenti, il primo per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali, mentre il secondo per reati contro il patrimonio e droga. Trasferito al CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Milano anche un gambiano di 23 anni che si era distinto per una serie di reati contro la persona, resistenze a pubblico ufficiale, lesioni, porto illegale di armi e ricettazione.

Infine, un albanese di 35 anni, irregolare sul territorio, al termine dell’istruttoria è stato accompagnato alla frontiera e imbarcato su un volo per il suo Paese, mentre ad un marocchino di 36 anni, con precedenti per spaccio di droga è stato notificato l’ordine del questore a lasciare lo Stato. Nel solo mese di agosto quindi la Polizia di Stato ha espulso materialmente sette persone imbarcandole su voli per i paesi di provenienza; 16 sono gli ordini del questore emessi a vario titolo e cinque gli accompagnamenti nei CPR del territorio.