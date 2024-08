Posti auto per residenti a Como: la richiesta per ogni tipo di spazio (righe gialle, righe blu o strutture coperte) per l’anno 2025 deve essere inoltrata online attraverso l’apposita piattaforma (qui il link: https://pass.brav.it/Como/Frontoffice) entro il primo ottobre. Per eseguire l’acceso è necessario lo Spid o la carta d’identità elettronica.

Gli attuali titolari di contrassegno dovranno comunque presentare la domanda e allegare nuovamente la documentazione richiesta. Per gli utenti già registrati si consiglia, prima di effettuare una nuova richiesta, di verificare nella sezione “Permessi in gestione” le eventuali domande rimaste in lista di attesa e per le quali non sarà necessario presentare ulteriormente richiesta. Solo in caso di accettazione della domanda si potrà procedere con il pagamento della marca da bollo direttamente dalla piattaforma tramite PagoPA. I contrassegni saranno validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, quelli attualmente in vigore decadranno alla fine dell’anno in corso.

Dall’anno prossimo saranno attivi due nuovi settori urbani con posto auto riservato e coperto, all’autosilo di via Auguadri e al parcheggio interrato di via Aldo Moro, a un costo annuo di 975 euro. E’ la tariffa più alta. L’abbonamento interrato zona 11 costa 780 euro all’anno. Il posto auto per residenti nelle righe gialle costa 429 euro all’anno, nelle righe blu 195 euro all’anno (390 euro per il secondo).