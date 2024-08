Aspiranti autisti di bus, Asf Autolinee presenta il nuovo corso dell’Academy per la formazione di nuovi conducenti, in collaborazione con Enaip Como. L’obiettivo è crescere “in casa”, fidelizzandoli, i futuri dipendenti.

“Sali a bordo, cogli l’opportunità!”: è lo slogan del progetto, che nasce per fronteggiare la difficoltà a reperire personale con un approccio innovativo e con modalità improntate all’attenzione alla persona e a una formazione di qualità.

Il nuovo corso partirà a ottobre 2024 a Como, preceduto da due open day dedicati, e punta alla formazione di 15 nuovi autisti: 5 per Menaggio, 5 per Bellagio e 5 per le altre linee extraurbane.

Dal precedente corso, cominciato lo scorso gennaio, sono stati formati 30 nuovi autisti. I candidati che parteciperanno al progetto, dovranno preventivamente completare un articolato iter di selezione svolto da Enaip e Asf Autolinee. Il progetto è rivolto a cittadini domiciliati a Como, disoccupati e con un’età minima di 21 anni, in possesso di patente B o superiore.

Il percorso formativo prevede un corso di formazione in scuola guida di 130 ore per l’acquisizione della patente D e della CQC seguito da un corso di 190 ore nella sede di Enaip Como finalizzato a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie a interpretare con la massima professionalità il ruolo di conducente. I moduli di questo corso consentiranno ai futuri autisti di conoscere in modo più approfondito il territorio comasco, soprattutto nelle sue valenze turistiche, di comunicare con i passeggeri anche in lingua inglese, di comprendere l’evoluzione del settore dei trasporti di adottare uno stile di guida improntato alla sicurezza e al comfort, di gestire efficacemente le relazioni con i passeggeri.

All’avvio dei corsi, i partecipanti sottoscrivono un contratto a tempo determinato di sei mesi, per 20 ore settimanali, da 750 euro mensili, integrato da buoni pasto da 8 euro al giorno, da un’indennità di presenza piena di 2,70 euro e un abbonamento gratuito su tutta la rete Asf Autolinee. Al termine dei corsi la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.