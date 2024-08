Como si prepara a celebrare il suo patrono. A partire da oggi – giovedì 29 agosto – e fino a domenica 1° settembre 2024 torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Sant’Abbondio, la cui ricorrenza si celebra il 31 agosto. Oggi l’inaugurazione della Fiera.

Nel compendio della Basilica, in via Regina Teodolinda, è stata allestita l’area dedicata alla ristorazione dove sarà possibile gustare i piatti della cucina locale e dove saranno organizzati eventi. Non mancheranno infatti momenti di intrattenimento con il quartetto Voxa, la Banda Baradello e spettacoli per i più piccoli. Ai bambini saranno dedicati una area ludica e un laboratorio a cura della Croce Azzurra.

Nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano sarà allestita la mostra itinerante “Plinius” con le tavole a fumetti dell’autrice giapponese Mari Yamazaki. Domenica 1° settembre la chiusura con la tradizionale esposizione zootecnica, dalle 9 lungo le mura cittadine.