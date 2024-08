Allontanato dall’abitazione di famiglia per le accuse di maltrattamenti alla moglie e al figlio di 4 anni, un 47enne di Rovello Porro sarebbe tornato in casa nonostante il divieto portandosi via anche alcuni beni custoditi nell’appartamento. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, l’uomo, un 47enne di Rovello Porro è stato arrestato.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nelle scorse ore dai carabinieri di Turate, che avevano effettuato gli accertamenti poi sfociati nel provvedimento del tribunale di Como. In carcere al Bassone un uomo di 47 anni di Rovello Porro, domiciliato a Saronno, in provincia di Varese.



l 47enne era stato accusato di ripetuti maltrattamenti alla moglie e al figlio di 4 anni. Dopo la denuncia della vittima e gli accertamenti dei carabinieri, il questore di Como Marco Calì aveva emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti del 47enne. Il giudice aveva disposto inoltre il divieto di avvicinamento ai familiari, con obbligo di firma quotidiano alle forze dell’ordine.

Nonostante l’allontanamento dalla casa coniugale, il 47enne sarebbe tornato comunque in almeno due occasioni nell’abitazione. I carabinieri, effettuando una perquisizione a Saronno, dove l’uomo si era spostato, hanno trovato materiali e beni che il 47enne aveva portato via dalla casa di famiglia. Gli elementi raccolti dai militari dell’Arma hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere.