Chi l’ha visto lanciarsi nell’ultima discesa ha detto – letteralmente – che non correva, ma volava. Acrobazie che gli hanno permesso (per il secondo anno di fila) di piazzarsi secondo in una delle gare di trail running più prestigiose al mondo. Francesco Puppi, specialista comasco della corsa in montagna, è arrivato secondo alla OCC, finale delle UTMB World Series nella categoria 50K.

Una prova da 57 km e 3.500 metri di dislivello positivo, con partenza da Orsières (Canton Vallese) e arrivo a Chamonix, che Puppi ha interpretato in modo eccellente. Il caldo ha messo a dura prova diversi top runner, ma non Puppi. Il comasco è partito con passo conservativo per poi rimontare nella seconda parte della gara. In particolare, Puppi ha dato il meglio di sé nell’ultima discesa, nella quale si è lanciato a ritmo folle: ha superato lo spagnolo Martinez Perez e ha recuperato oltre otto minuti al vincitore, l’americano Eli Hemming.