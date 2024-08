“L’autodromo di Monza deve diventare una meta turistica da visitare tutto l’anno”. Ne è convinto l’Automobile Club di Milano, e lo ribadisce la Regione Lombardia.

Nel weekend si corre il Gran Premio d’Italia di Formula Uno a Monza. Un evento che porta 300mila spettatori e muove un indotto di quasi 180 milioni di euro, di cui circa 20 finiscono nelle tasche dei comaschi. “Questa cifra – commenta l’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali – include le spese per alloggio, ristorazione, parcheggio, biglietti d’ingresso e shopping, confermando il ruolo centrale del turismo come volano per l’economia regionale. La spesa per l’alloggio rappresenta solo il 33% della spesa totale dei visitatori. Tutto ciò evidenzia come il turismo sia un moltiplicatore di valore per diversi settori, dalla ristorazione allo shopping, passando per le attrazioni culturali e naturalistiche. Accolgo con entusiasmo – ha concluso Mazzali – la proposta del presidente dell’Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa, di trasformare l’autodromo in una meta turistica fruibile tutto l’anno. Unire le forze cioè per far sì che l’autodromo diventi un simbolo iconico da visitare in qualsiasi stagione, insieme agli altri attrattori turistici di Monza. Tutto ciò rappresenta un’opportunità straordinaria per potenziare ulteriormente l’offerta turistica del territorio”.